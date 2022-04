Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 63

Johnson: Putin ha spazio politico per porre fine alla guerra

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha lo "spazio politico" per porre fine alla sua invasione dell'Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro britannico, Boris Johnson all'emittente TalkTv. “Dato il massiccio sostegno russo per ciò che sta facendo e l'apparente indifferenza dei media russi per ciò che sta realmente accadendo in Ucraina, il paradosso è che Putin ha molto spazio politico per fare marcia indietro e andarsene”. La Russia afferma che l'invasione dell'Ucraina è una "operazione militare speciale" e ha minacciato di punire chiunque fornisse una versione diversa degli eventi - afferma Johnson - quindi Putin ha potuto dire al popolo russo che l'operazione è "tecnicamente un successo".