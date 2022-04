Ha convinto più il candidato-presidente Emmanuel Macron della sfidante Marine Le Pen nel duello-fiume andato in onda ieri sera, in tv, alla vigilia del ballottaggio delle presidenziali francesi: questo almeno quanto rileva il sondaggio tra i telespettatori, condotto dall'Elabe Institute per BFMTV e L'Express.

Dopo due ore e mezza di dibattito presidenziale, il 59% dei telespettatori ha designato vincitore della 'partita' il presidente uscente, contro il 39% della candidata di estrema destra.