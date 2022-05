Bari, rimorchiatore affondato: "Salvi se avessero avuto i giubbotti". Indagati comandante e armatore

Indagati il comandante del rimorchiatore, e l'armatore per naufragio e omicidio colposi: due giorni dopo la tragedia che è costata la vita a cinque marittimi - due marchigiani, due pugliesi ed un tunisino - con un solo sopravvissuto, il comandante, la procura di Bari ha aperto un fascicolo di reato ed ha disposto il sequestro dell'imbarcazione. Le indagini sono condotte su delega della procura dalla capitaneria di porto, che sta ascoltando i testimoni del disastro.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, la nave era impegnata nel rimorchio di un pontone (un galleggiante, usato come piattaforma per il trasporto di merci o per eseguire lavorazioni sopra il livello del mare), che si sarebbe sganciato al momento dell'affondamento, per essere soccorso alla deriva con 11 persone a bordo. Sul posto sono stati indirizzati mezzi militari e civili italiani e croati, impegnati nelle ricerche. Ed è stata la motonave Split - battente bandiera Croata - a recuperare il comandante, unico sopravvissuto. Per gli altri 5 marittimi, non c'è stato nulla da fare, complici anche le pessime condizioni meteo del mare.

Nel provvedimento di sequestro risultano indagati il comandante del rimorchiatore, il 63enne Giuseppe Petralia, attualmente ricoverato in ospedale a Bari, e l'armatore, Antonio Santini, 78 anni, legale rappresentante della società "Ilma" di Ancona, proprietaria del rimorchiatore e del pontone.

Nel fascicolo d'inchiesta - coordinato dalla Pm Luisiana Di Vittorio - si ipotizzano i reati di concorso in naufragio e omicidio colposo plurimo.

Il decreto di sequestro riguarda anche il rimorchiatore affondato, il cui relitto però si trova a circa mille metri di profondità, a 50 miglia dalla costa pugliese.

"Tale sequestro - così nel provvedimento della Procura - si rende necessario in quanto si devono ricostruire sia le circostanze del naufragio, e sia le dinamiche relative alle operazioni di evacuazione e salvataggio delle persone a bordo del convoglio, così come le eventuali responsabilità di coloro che erano deputati a coordinare dette attività, sia il rispetto della normativa sulla sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo della unità navale in oggetto". Nello specifico, chiede la procura, si devono effettuare i rilievi e gli accertamenti tecnici volti a riscontrare le dichiarazioni che nel corso delle indagini saranno rese dalle persone informate sui fatti.