Brasile, Lula avanti su Bolsonaro: così l'ex presidente tenta la rivincita dopo anni di guai e oblio

L’ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si gode il vento in poppa e, a giudicare dai sondaggi, pregusta un buon risultato alle prossime elezioni politiche, in programma nel Paese carioca il prossimo 2 ottobre. Lula, che è già stato presidente per due mandati dal 2003 al 2011, è infatti dato in vantaggio sullo sfidante, il presidente uscente Jair Bolsonaro, in una competizione elettorale quanto mai attesa nel più grande Stato sudamericano.

Una corsa a due

Secondo un sondaggio Datafolha, diffuso mercoledì, l’ex metalmeccanico e sindacalista 76enne si attesta su un 48% delle intenzioni di voto, contro il 27% del presidente in carica. In un atteso secondo turno Lula-Bolsonaro, il vantaggio del primo sul secondo è quindi di 21 punti percentuali. Due mesi fa, il rapporto era inferiore, con una “forbice” di scarto di 17 punti: a Lula veniva accreditato il 43% delle intenzioni di voto, mentre Bolsonaro – sempre secondo Datafolha – era dato intorno al 26%. Inoltre nell'eventuale secondo turno lo scarto a favore di Lula è di 25 punti, contro i 21 di marzo. Va precisato che l’ultima rilevazione è stata condotta dopo l’uscita dalla corsa elettorale di Sergio Moro, ex ministro della Giustizia di Bolsonaro e principale promotore dell’inchiesta giudiziaria “Lava Jato”; e dopo che anche João Doria, ex sindaco di San Paolo e governatore dello Stato omonimo, aveva comunicato l'intenzione di ritirarsi.

Dieci anni di guai giudiziari e la prigione

La crescita dell’ex presidente, che dallo scorso marzo ha avuto un’ulteriore impennata, segue ormai un trend costante, almeno da quando è stata ventilata l’idea che Lula si potesse ricandidare a capo dello Stato, a più di 10 anni dalla fine della sua presidenza. In questo lungo intervallo, una lunga traversata nel deserto, Lula ha subìto diverse vicissitudini, tra cui 580 giorni di carcere in seguito al processo nel quale è stato incriminato e condannato per corruzione. Le disavventure giudiziarie sono infatti costate a Lula quattro condanne, di cui una a oltre 12 anni di carcere, aumentati a 17 in secondo grado e infine annullate dal Tribunale Superiore Federale perché compromesse dalle continue interferenze del giudice Sergio Moro sui magistrati inquirenti.