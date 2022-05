Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird Capital

Il Milan ha un nuovo proprietario: RedBird. Nei giorni scorsi, verosimilmente non a Milano, sono state apposte le firme sull'accordo preliminare di cessione del club tra Elliott e RedBird.

Al momento non è nota la cifra dell'accordo, ma nei giorni scorsi si parlava di circa 1,3 miliardi.

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird ieri non era a Milano e al momento non si trova in città. Ora si attendono solo gli annunci ufficiali che arriveranno nei prossimi giorni.

RedBird è già presente nel mondo del calcio: lo scorso anno ha acquisito il 10% del Liverpool per 750 milioni di dollari. La società è stata fondata dall'ex partner di Goldman Sachs, Gerry Cardinale, e gestisce sei miliardi di investimenti in settori che vanno dai beni di consumo ai servizi finanziari e delle telecomunicazioni, passando per media e tecnologia.