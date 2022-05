Dopo 6 anni decolla dalla capitale dello Yemen Sana’a il primo volo commerciale

È atterrato alle otto, ora italiana, nella capitale giordana Amman, il primo volo commerciale decollato da Sana’a nello Yemen, controllata dai ribelli. E’ il primo dopo sei anni. A bordo 126 passeggeri, tra cui pazienti ospedalieri che hanno bisogno di cure all'estero e i loro parenti. Una buona notizia in un paese raso al suolo da 7 anni guerra senza fine e dove le cronache riportano un aumento dei bombardamenti e delle vittime. Dal 2015 in uno dei paesi più poveri al mondo, sono morti circa 10 mila bambini. È il quadro dell’Oxfam che parla di orrore senza fine. Negli ultimi tre mesi del 2021 le vittime civili sono aumentate del 60%. Tra il 6 e il 13 gennaio sono stati uccisi 29 civili, tra cui 3 bambini, 23 sono rimasti feriti. 120 mila persone sono senza acqua potabile, perché sono stati bombardati gli impianti idrici.

“Dal 2015, almeno 10 mila bambini sono stati uccisi o feriti a causa della guerra” ha denunciato a Ginevra il portavoce dell’Unicef, James Elder, dopo una missione. “E’ una media di quattro bambini al giorno, ma attenzione: si tratta soltanto dei casi che le Nazioni Unite hanno potuto verificare”. Un numero agghiacciante giornaliero, che deve fare i conti non solo con il Covid ma anche con il colera. “Ora – spiega Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia- 15,4 milioni di persone dipendono dagli aiuti internazionali per avere accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con 8,7 milioni di persone che non le hanno”.