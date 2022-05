Omaggio a Berlinguer, Mattarella: "Protagonista della vita del Paese"

Sergio Mattarella ha reso omaggio a Enrico Berlinguer nel centenario della sua nascita.

Un “protagonista della vita del Paese che ha dimostrato un profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole e un'attenzione morale costantemente espressa e sollecitata. Due aspetti inscindibili tra loro che rappresentano con un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica”.

Con queste parole il capo dello Stato, all’Università di Sassari, ha ricordato così lo storico segretario del Partito Comunista Italiano venuto a mancare nel giugno del 1984.

Il Capo dello Stato ha espresso "un saluto particolarmente intenso ai figlio e alle figlie" di Berlinguer e "apprezzamento" per l'iniziativa dell'ateneo, dove poco prima era stata scoperta una lapide in ricordo del leader comuunista. "Mi è parso di vedere in questo gesto", ha osservato Mattarella, "da un lato l'orgoglio dell'ateneo di aver concorso a formare un protagonista della vita democratica del nostro Paese e dall'altro l'omaggio a questa figura protagonista della vita del nostro Paese".