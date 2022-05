Putin: "Fallita l'aggressione informatica alla Russia"

È "guerra nello spazio informatico", ma "la cyber aggressione contro la Russia è sostanzialmente fallita, proprio come le sanzioni", perché "eravamo preparati". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin intervenendo in videoconferenza al Consiglio di sicurezza nazionale. "I cyberattacchi contro la Russia provengono da diversi paesi, sono strettamente coordinati e di fatto sono azioni delle agenzie degli stati. Il numero è cresciuto notevolmente dall'inizio dell'operazione speciale in Ucraina", ha spiegato.

Cybersecurity: “Vietato utilizzare tecnologie straniere”

"In Russia sarà vietato utilizzare sistemi stranieri per la protezione delle informazioni a partire dal 2025", ha poi annunciato Putin, facendo riferimento a un decreto firmato nei mesi scorsi. Alla luce di questo divieto, "è necessario implementare le vostre tecnologie il più velocemente possibile. Il coordinamento del lavoro di tutte le entità incaricate di assicurare la sicurezza delle informazioni nelle infrastrutture critiche deve essere delineato a livello strategico", ha aggiunto.

"Un certo numero di fornitori occidentali", ha ricordato il presidente russo, “ha interrotto unilateralmente il supporto tecnico per le loro apparecchiature in Russia, casi di restrizioni al lavoro o addirittura blocco di programmi dopo sono stati aggiornati sono diventati più frequenti. Tutto questo deve essere preso in considerazione quando le aziende, le autorità e le amministrazioni russe utilizzano tecnologie e prodotti informatici e ne introducono di nuovi. Dobbiamo sviluppare la nostra tecnologia, compresa la produzione di sistemi software e hardware"