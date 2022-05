La Russia vuole una "Norimberga 2" per processare i militari ucraini dell'acciaieria Azovstal

I russi e le milizie filorusse nel Donbass stanno valutando l'ipotesi di istituire un processo-spettacolo, ispirato a quello che giudicò i vertici della Germania nazista a Norimberga nel 1946, per i presunti crimini di guerra commessi dagli ucraini nella regione: lo scrive il britannico “The Guardian”, che cita alcuni funzionari russi e filorussi. Un processo militare, che un ex diplomatico russo chiama "Norimberga 2.0" e che permetterebbe a Mosca di tentare di giustificare agli occhi del mondo il movente primo dichiarato per la sua "operazione militare speciale" cioè la "denazificazione" dell'Ucraina.

Il giornale britannico ricorda come a finire alla sbarra sarebbero principalmente le centinaia di prigionieri ucraini usciti con le mani alzate dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, soprattutto i miliziani nazionalisti del Regimento Azov, che più voci di parte russa hanno detto di voler processare. "Abbiamo in progetto di organizzare un tribunale internazionale nel territorio della repubblica", ha dichiarato, citato dal giornale britannico, Denis Pushilin, leader di un territorio controllato dai russi nella regione di Donetsk.

Secondo l'esperta Francine Hirsch, autrice di un saggio sul processo di Norimberga e accademica all'università di Madison, Wisconsin, "sarebbe un processo politico il cui fine è di supportare la narrazione particolare sulla guerra", combattuta per 'denazificare' l'Ucraina, che Putin ha enunciato fin dall'inizio. Una tesi che vorrebbe dimostrare che l'Ucraina di oggi è "governata da nazisti" e che "ci siano legami diretti fra i collaboratori nazisti ucraini" sotto l'occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, e "i soldati ucraini di oggi", ha aggiunto Hirsch, citata sempre dal tabloid inglese. Lo scopo, ha concluso l'esperta, è di "provare a presentare ciò che noi percepiamo come una finzione come fosse una realtà".

A sua volta il capo della Crimea annessa ha affermato che un tribunale nell'Ucraina orientale occupata dalla Russia , dove le autorità locali sostengono la pena di morte, servirebbe da "lezione per tutti coloro che hanno dimenticato le lezioni di Norimberga". Secondo Philippe Sands, professore di diritto all'University College di Londra, i russi "stanno cercando di creare un contrappeso a causa di tutti i discorsi della Corte penale internazionale e dei procedimenti giudiziari ucraini" sui crimini di guerra