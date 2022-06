A ottobre processo a Los Angeles per Weinstein . E' accusato di nuove presunte aggressioni sessuali

Il produttore cinematografico - finito nell'occhio del ciclone - Harvey Weinstein comparirà dal 10 ottobre di fronte a un tribunale di Los Angeles per rispondere di nuove presunte aggressioni sessuali dopo la sua condanna a New York. Lo ha stabilito un giudice.

Si tratterà quindi del secondo processo dell'ex magnate del cinema, che sta scontando una pena detentiva di 23 anni. In California, il 70enne è accusato di aver violentato e aggredito sessualmente cinque donne e rischia fino a 140 anni in più di carcere. Considerato l'ex re di Hollywood, Weinstein è stato portato di fronte a un giudice in abiti da detenuto, per essere informato della data della sua prossima apparizione.

I suoi problemi con la legge non si limitano agli Stati Uniti: la procura britannica ha annunciato questa settimana che perseguirà l'ex produttore, i cui reti scatenarono il movimento #MeToo nel 2017.Anche questo dossier verte su presunte aggressioni sessuali. Il secondo processo di Harvey Weinstein dovrebbe durare circa otto settimane.

In totale, circa 90 donne - tra cui le superstar Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Salma Hayek - hanno accusato Harvey Weinstein di molestie o aggressioni sessuali. L'uomo ha sempre negato ogni accusa, a New York come in California, dicendo che le sue accusatrici erano consenzienti.