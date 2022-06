Il principe Andrea è positivo al Covid, non parteciperà al Giubileo

Il principe Andrea è risultato positivo al COVID-19 e non parteciperà agli eventi del Giubileo di Platino che celebrano i 70 anni della Regina, sua madre, sul trono britannico. Il Duca di York non sarà pertanto presente - fa sapere Buckingham Palace - alla celebrazione presso la Cattedrale di St Paul.

Negli ultimi giorni il principe Andrea ha visto la regina, ma ha effettuato test regolari e da quando è risultato positivo non ha più avuto contatti con lei.

La sua presenza non era in ogni caso contemplata oggi alla parata che ha aperto il Giubileo di Platino. Si sono affacciati al balcone del Palazzo soltanto "i membri della famiglia reale che svolgono doveri pubblici per conto della Regina" e i loro figli e Andrea è stato escluso da ogni ruolo pubblico dopo lo scandalo dei presunti rapporti sessuali con una minorenne nel caso Epstein, per il quale ha patteggiato un risarcimento.

Altri assenti illustri dal balcone Harry e la moglie Meghan che hanno rinunciato al loro status reale. I duchi di Sussex hanno però assistito alla parata in quella che è dunque la loro prima apparizione pubblica insieme nel Regno Unito da quando hanno lasciato la famiglia reale.

I media britannici hanno pubblicato le foto che mostrano il Duca e la Duchessa di Sussex scherzare con i bambini della famiglia reale e chiacchierare con il duca di Kent, il cugino della regina, apparso al suo fianco sul balcone di Buckingham Palace.