Johnny Depp: "La giuria mi ha ridato la vita"

Johnny Depp ha vinto contro Amber Heard : è stato diffamato dalla ex. Risarcimento da 15 ml di dollari. La giuria riconosce l'attacco della ex moglie attraverso l'articolo pubblicato dal Washington Post, ma anche l'attore dovrà pagare due milioni.

"Dopo sei anni, la giuria mi ha ridato la vita: sono davvero onorato", così il commento dell'attore Johnny Depp, dopo il verdetto del tribunale di Fairfax in Virginia che gli ha dato ragione nella causa per diffamazione intentata alla ex moglie Amber Heard.

"Sono profondamente commosso", ha scritto la star 58enne su Instagram: "Dall'inizio di questa vicenda il mio obiettivo è stato quello di portare alla luce la verità, a prescindere dall'esito", ha aggiunto Depp.