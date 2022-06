Nuoto. Mondiali, Thomas Ceccon oro nei 100 dorso e record del mondo

Thomas Ceccon è medaglia d'oro nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, in Ungheria. L'azzurro, 21enne di Schio, ha toccato in 51"60: è il nuovo record del mondo, polverizzato e strappato allo statunitense Ryan Murphy, il 51"85 nuotato ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Proprio Murphy ha chiuso alle spalle di Ceccon, conquistando l'argento con 51"97. Bronzo a un altro statunitense, Hunter Armstrong, 51"98.

“Oggi non avevo rivali, non mi aspettavo questo tempo”, è stato il primo commento di Ceccon dopo la gara.

"Devo ancora realizzare, 51"60 è molto molto forte. Bastava fare la gara di ieri tenendo gli ultimi 15 metri e l'ho fatto, ma non mi aspettavo questo tempo". Quasi senza parole Thomas Ceccon dopo la splendida medaglia d'oro, condita dal record del mondo, nei 100 dorso ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022. "Il record del mondo in Italia l'hanno fatto 4 atleti forse, è un 'achievement' che per la carriera di uno sportivo è tanta roba - afferma l'azzurro ai microfoni della Rai -. Oggi gli americani sono andati molto forte, Murphy si nasconde sempre e poi in finale tira fuori quello che non ha. L'altro ragazzo (Armstrong ndr) ha la mia età e sapevo che poteva andare forte. La gara di ieri mi ha dato tanta sicurezza, oggi non dico che sapevo di vincere ma secondo me non avevo rivali. L'emozione? Sinceramente non lo so, non ne ho idea. Poi ovviamente oggi mancavano i due russi, sarebbe stata una sfida ancora maggiore. L'obiettivo non è questo, è più in alto, ma già così sono contento", chiosa Ceccon.