"E' venuto meno il patto di fiducia": ecco perché Draghi si è dimesso da presidente del Consiglio

Un'ora di colloquio con Sergio Mattarella dopo il voto del Senato. Poi un Consiglio dei ministri lampo, inizialmente previsto per le 15,30 slittato poi alle 18,15. Una riunione brevissima, durata meno di un quarto d'ora, il tempo di comunicare ai ministri la sua decisione di consegnare nelle mani del presidente della Repubblica le sue dimissioni

da capo del governo.

La decisione del premier arriva al termine di una giornata drammatica, segnata dall'annuncio di ieri del M5S di Giuseppe Conte di non votare la fiducia al governo sul decreto Aiuti in Senato. Annuncio che si è materializzato oggi nella seduta di palazzo Madama.

Il "patto di fiducia alla base dell'azione del governo non c'è più", dice Draghi ai ministri. Il premier conferma quello che aveva già pubblicamente chiarito due giorni fa in conferenza stampa dopo l'incontro con i sindacati, quando ancora uno spiraglio di dialogo con i pentastellati sembrava possibile. Non ci sarà un'altra maggioranza senza i Cinque Stelle e non ci sarà un Draghi-bis sostenuto da una maggioranza diversa da quella che ottenne la fiducia nel febbraio del 2021.

Draghi ringrazia i ministri per "il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti" e conclude rivendicando l'orgoglio per "quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell'interesse di tutti gli Italiani". Poi chiude la seduta e sale al Colle.

I prossimi passaggi della crisi sono ora nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella.

Le parole di Draghi in Consiglio dei ministri

"Voglio annunciarvi che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è piu'".

Queste le comunicazioni del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Consiglio dei Ministri.

Draghi prosegue: "È venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo. In questi giorni da parte mia c'è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalle forze politiche. Come è evidente dal dibattito e dal voto di oggi in Parlamento questo sforzo non è stato sufficiente. Dal mio discorso di insediamento in Parlamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti soltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare il programma di governo su cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontare le sfide di questi mesi. Queste condizioni oggi non ci sono più. Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto, in un momento molto difficile, nell'interesse di tutti gli Italiani. Grazie".

Le prime reazioni

La Borsa di Milano, intanto, ha chiuso a -3,44% e bruciato 17 miliardi. Spread a 206,6 punti, rendimento del Btp decennale a 3,34%. L'Europa guarda all'Italia “con preoccupato stupore”, dice Gentiloni. “Totale incredulità per gli sviluppi politici” dal presidente di Confindustria Bonomi.