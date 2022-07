Massarosa brucia ancora: 560 ettari in fiamme, 500 evacuati

È di 560 ettari, prevalentemente di bosco e in parte di olivete, la stima provvisoria della superficie bruciata in Versilia a causa del rogo scoppiato lunedì sera scorso a Massarosa, nella frazione di Bozzano, e poi arrivato a interessare anche il territorio del comune di Camaiore.

La Regione Toscana specifica che "al momento il rogo non è ancora da ritenere sotto controllo e il fronte risulta spezzato in diversi focolai sparsi. L'incendio è stato diviso in settori stabilendo priorità di intervento legate alla prossimità di abitazioni alle quali si avvicinano le fiamme o alla presenza di combustibile Gpl che potrebbe generare un nuovo fronte".

Il molto fumo "non facilita gli sganci dei quattro elicotteri e dei Canadair presenti. Durissimo il lavoro a terra nel quale sono impegnate le 25 squadre di volontariato antincendio e di operai forestali che, oltre allo spegnimento, si devono occupare di realizzare staccate con attrezzi manuali e motoseghe mettendo in sicurezza le parti".

Prosegue intanto, informa la Regione, anche l'incendio sviluppatosi sulle colline di Vecchiano, a Pisa: bruciati circa10 ettari di bosco. Due elicotteri del sistema regionale e 8 squadre di volontariato antincendio "stanno riducendo il fronte di fiamma".

Le condizioni meteo di oggi, conclude la Regione, "sono ancora purtroppo molto favorevoli alla propagazione degli incendi boschivi".

