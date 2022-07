Stati Uniti, gli "avvistatori di Ufo" saranno protetti dall'anonimato

Un membro del Congresso americano, ossessionato dagli Ufo, ha introdotto un emendamento al Defense Authorization Act per offrire l’anonimato agli informatori di avvistamenti di oggetti volanti non identificati e altri fenomeni simili.

Il repubblicano Mike Gallagher spera che, con questa modifica, soldati e contractor siano spinti a condividere i dettagli di fenomeni inspiegabili di cui sono testimoni sul campo di battaglia, ma che sono tenuti a non rivelare.

Secondo il sito The Drive, questo potrebbe essere un modo per dare corpo alle voci sempre più insistenti sulle prove di vita extraterrestre in mano al governo. Coloro che si faranno avanti, grazie all’anonimato, non infrangerebbero le leggi sui segreti militari e sarebbero al riparo dalle conseguenze, tra cui il carcere.

L'idea che gli Stati Uniti abbiano avuto rapporti segreti con alieni è un vecchio cavallo di battaglia del senatore Gallagher. I funzionari del Pentagono hanno a lungo negato che esistesse un dossier di prove riguardanti la vita aliena. Lo stesso Pentagono, però, nel 2020 ha pubblicato una serie di video in cui piloti di caccia militari segnalavano “qualcosa che si muoveva” nella loro visuale, ma, è stato precisato, non è stato possibile dimostrare con certezza che gli eventi fossero dovuti a un'incursione aliena.