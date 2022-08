Assalto a Capitol Hill, condannato uno dei responsabili. Pena record: 7 anni e 3 mesi di carcere

Un giudice federale ha condannato a sette anni e tre mesi di carcere Guy Reffitt, che durante l'irruzione al Campidoglio del 6 gennaio 2021, portando con sé una pistola, un elmetto e un giubbotto antiproiettile, lanciò minacce alla speaker della Camera, Nancy Pelosi. È finora la pena più severa tra quelle inflitte alle persone incriminate per l'assalto a Capitol Hill dell’inizio dello scorso anno. Secondo i documenti processuali, Reffitt disse ai membri del suo gruppo che intendeva trascinare Nancy Pelosi fuori dall'edificio del Campidoglio tenendola per le caviglie “con la testa che sbatte su tutti i gradini fino all'uscita”.

Reffitt è stato anche la prima persona ad essere processata per quei fatti. I magistrati dell'accusa avevano chiesto una condanna a 15 anni, contestando anche l'aggravante del terrorismo. La condanna più pesante sinora inflitta ai responsabili delle violenze ammontava a cinque anni e tre mesi, emessa nei confronti di due uomini che avevano assalito dei poliziotti a guardia del Congresso.

Guy Reffitt, appartenente al gruppo texano di estrema destra Three Percenters, dovrà scontare la pena in carcere. “Voglio essere chiara - ha detto la giudice distrettuale Dabney Friedrich - il comportamento del signor Reffitt è l'antitesi della parola patriota. I poliziotti di Capitol sono patrioti - ha aggiunto la giudice – così come quelli che hanno combattuto e sono morti per la nostra democrazia e il rispetto della legge. Quelli che hanno assaltato il Campidoglio, no. Non soltanto non sono patrioti, ma rappresentano una diretta minaccia alla nostra democrazia e verranno puniti per questo”.

In un'immagine video, registrata durante l'irruzione al palazzo del Congresso, Reffitt apparve mentre urlava alla folla “Voglio vedere la testa di Pelosi sbattere su ogni fottuto gradino delle scale d'uscita e anche Mitch McConnell (il leader dei senatori repubblicani, ndr)”.