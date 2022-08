Attiviste per il clima si incollano per protesta ad un quadro esposto a Berlino

“L'arte vale più della vita? Più del cibo? Più dell'Ambiente?” Questa è la domanda che pongono gli attivisti contro l'uso dei combustibili fossili che, già da tempo, soprattutto nel Regno Unito hanno sviluppato una nuova forma di protesta: entrano nei musei, attaccano, spesso sopra ai quadri, poster che mostrano il risultato del riscaldamento globale sulla Terra, scrivono per terra “No new oil” e si incollano fisicamente ai dipinti.

E' successo anche alla Gemäldegalerie di Berlino. Due attiviste del clima si sono attaccate con la colla alla cornice di un capolavoro esposto: il “Riposo dopo la fuga in Egitto”, quadro di Lucas Cranach il vecchio. La polizia, a quanto riporta la Dpa, Agenzia di stampa tedesca, è intervenuta sul posto per staccare dal quadro le due dissidenti che poi sono state identificate. Si tratta di due e sponenti del movimento "last generation", di cui esponevano un cartello. Sulle loro T-shirt la scritta "fermatevi con questa follia dei fossili".