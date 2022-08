Blitz di Ultima Generazione nella Cappella degli Scrovegni: "Agire subito per salvarsi la pelle"

I manifestanti, 4 in tutto, sono entrati nella Cappella giottesca - che fa parte dei siti di Padova Urbs Picta, dichiarata un anno fa patrimonio Unesco - con un normale biglietto, acquistato per l'orario di visita delle 10.20, confusi con i turisti.

Una volta all'interno, tra lo stupore degli altri visitatori, due di loro hanno esposto dapprima uno striscione con gli slogan del movimento, quindi hanno estratti catene, e le hanno chiuse con lucchetti al corrimano metallico che delimita la distanza dalle pareti affrescate. Gli altri due, invece, hanno filmato l'azione di protesta.

"Non c'è niente di più importante in questo momento storico - ha scandito uno degli attivisti - se non agire per salvarsi la pelle. Quando manca il cibo, manca l'acqua, le persone diventano violente. Guardiamo a cosa sta succedendo in Sicilia, cos'era successo in Sudan: senza acqua non si può vivere, le persone migrano, ci sono conflitti. La disobbedienza civile è l'unico modo per farsi sentire".