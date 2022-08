Usa, il virologo Fauci annuncia le dimissioni dalla Casa Bianca

Il famoso immunologo Anthony Fauci, ha annunciato che il prossimo dicembre si dimetterà da consigliere medico della Casa Bianca e dalla direzione del Niaid - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - che ha guidato per 38 anni, per "perseguire il prossimo capitolo" della sua carriera.

Fauci, 81 anni - che ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta alla pandemia di Covid negli Stati Uniti - è stato consigliere di sette presidenti ed ha guidato per più di 50 anni national Istitute of Health.



L'elogio di Biden

Parole di elogio per il virologo dal presidente Usa, Joe Biden: "Che l'abbiate incontrato personalmente o meno, ha toccato le vite di tutti gli americani con il suo lavoro. Porgo i miei più sentiti ringraziamenti per il suo servizio pubblico. Gli Stati Uniti d'America sono più forti, più resilienti e più sani grazie a lui", così Biden nel suo saluto.



"Lascerò le mie attuali posizioni ma non vado in pensione", ha dichiarato Fauci, affermando di "voler usare quello che appreso come direttore del Niad per continuare a far progredire la scienza e la sanità pubblica, ed inspirare e fare da mentore alla prossima generazione di leader scientifici mentre preparano il mondo ad affrontare le minacce di future malattie infettive". Quando venne intervistato da rainews annunciando “Ci sarà sicuramente un'altra pandemia” (il video)

Il ritratto: orgoglioso delle origini italiane

Anthony Fauci è stato il consigliere principale del presidente, e diventato il volto della lotta alla pandemia negli Usa, a volte scontrandosi pubblicamente con le istituzioni - soprattutto con l'ex presidente Donal Trump - spingendo il governo sulla campagna vaccinale e le misure di restrizione per frenare il contagio ed i decessi del paese.



(ApPhoto) Anthony Fauci, Direttore dell'Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive, Campidoglio di Washington

Pochi scienziati hanno avuto sulla politica sanitaria pubblica un impatto più grande o più duraturo di lui: orgoglioso delle sue origini italiane (i nonni erano emigrati da Napoli e Sciacca), padre farmacista, nacque a Brooklyn e dopo la laurea in medicina entrò subito al Mih - il National Institutes of Health - dove nel 1984 diventò direttore del Niaid. Da allora ha servito sotto sette presidenti - repubblicani e democratici - a partire da Ronald Reagan.

George W. Bush lo premiò nel 2008 con la medaglia presidenziale della libertà: la più alta onorificenza civile americana.

(Ansa) Anthony Fauci

La lotta contro l'Aids

Fauci ha lavorato intensamente per aiutare gli Usa attraverso tutte le principali crisi sanitarie degli ultimi 40 anni: dall'Aids (quando sviluppò un programma che si stima abbia salvato 21 milioni di vite) al West Nile, dagli attacchi all'antrace a diverse influenze aviarie, dall'Ebola a Zica. Sino al Covid-19, che lo ha reso popolare al grande pubblico, diventando negli States un'icona pop (con il suo volto su t-shirt, calzini e tazze) per i suoi consigli chiari e rassicuranti.

Ansa Anthony Fauci e Donal Trump