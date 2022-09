Nuova udienza del processo a Ciro Grillo, tra i testi anche la moglie di Beppe

È iniziata con un'ora di ritardo l'udienza del processo a porte chiuse che si celebra al tribunale di Tempio Pausania a carico di Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze, fatti che sarebbero avvenuti la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villetta di proprietà della famiglia Grillo, a Porto Cervo.

Oggi in aula, davanti al collegio dei giudici, presieduto da Marco Contu, avrebbero dovuto sfilare nove testimoni, fra cui Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e mamma di Ciro. Saranno sentiti la donna che si occupava delle pulizie nella villetta a schiera dei Grillo, una vicina di casa, i gestori e il personale delle farmacie e dei bar dove le due ragazze e gli imputati si sarebbero recati prima della serata al Billionaire e dopo la notte a casa Grillo. Nessuno dei quattro imputati, né le due presunte vittime, sono presenti in aula. "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere", ha detto con un sorriso il procuratore Gregorio Capasso ai giornalisti che lo hanno atteso per una dichiarazione al suo ingresso in Tribunale.

È durata un'ora esatta la deposizione di Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e mamma di Ciro. Chiamata a testimoniare in aula dal procuratore Gregorio Capasso, la donna ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti e nessuno commento sulla deposizione. La mamma di Ciro Grillo, che la notte dei fatti dormiva nella casa accanto a quella dei ragazzi incriminati, aveva già dichiarato agli inquirenti nel corso delle indagini di non aver sentito o visto nulla di anomalo.

Maria Cristina Stasia, l'amica della madre di Ciro Grillo Parvin Tadjk, ospite nella villetta di Porto Cervo, sentita come testimone ha confermato ai giudici che la mattina dopo il presunto stupro vide una ragazza in accappatoio e con un asciugamano a turbante sulla testa nel patio della casa dove soggiornavano i ragazzi. "Fumava tranquillamente, non sembrava in difficoltà e non ha chiesto aiuto", ha detto in aula secondo quanto riferito dagli avvocati della difesa al termine dell'udienza.