Aumenta l'inflazione: sfiora il 9 % a settembre

Balzo dell'Inflazione nel mese di settembre che sfiora il 9%. Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente). Questa volta a spiegare l'accelerazione dei prezzi non sono solo gli "energetici", ma soprattutto i beni del cosiddetto "carrello della spesa" ai massimi dal luglio 1983. L'inflazione di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi, accelera da +4,4% a +5,0% e quella al netto dei soli beni energetici da +5,0% a +5,5%.

Accelerano i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +9,6% a +11,1%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +7,7% a +8,5%). Secondo le stime preliminari di settembre, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) aumenta dell'1,7% su base mensile, anche per effetto della fine dei saldi estivi di cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo non tiene conto, e del 9,5% su base annua (da +9,1% nel mese precedente).

Aumenta l'inflazione anche in tutta l'Eurozona. L'aumento è del 10% rispetto al 9,1% di agosto, ha dichiarato Eurostat. A guidare l'impennata sono l'energia, l'aumento del costo dei prodotti alimentari e l'aumento dei costi nel settore industriale. L'inflazione in Estonia a settembre è stata del 24,2%, leggermente inferiore al 25,2% registrato ad agosto, ma sempre il tasso più alto dell'area dell'euro. Seguono Lituania, Lettonia e Paesi Bassi con i tassi di inflazione più elevati, pari al 22,5%. 22,4% e 17,1% rispettivamente. La Francia ha registrato il tasso più basso, pari al 6,2%. In Germania l'inflazione è aumentata di 2,2 punti percentuali, raggiungendo il 10%.