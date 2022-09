Elezioni, media russi: l'Italia può diventare una "spina nel fianco" dell'Ue

I risultati delle elezioni in Italia attirano l'attenzione anche della stampa russa. L'agenzia ufficiale Ria Novosti - scrive l'Agi - si limita a un pezzo di cronaca sul dato uscito dalle urne e fa poi un titolo sulle reazioni della "stampa occidentale spaventata dai risultati delle elezioni in Italia", con una raccolta di commenti da testate europee come Guardian, Financial Times e Welt.

Il quotidiano Rossiskaya Gazeta, invece, scrive che "Giorgia Meloni, leader dei Fratelli d'Italia e della coalizione tripartita che, secondo i dati preliminari, ha vinto le elezioni, cercherà di unire il Paese se diventerà presidente del Consiglio". "L'attesa vittoria della coalizione di destra solleva interrogativi sui nuovi alleati del Paese in Europa", continua il giornale, "mentre il Continente entra in un inverno che gli esperti prevedono sarà caratterizzato dagli alti prezzi dell'energia". "La prospettiva di Meloni primo ministro difficilmente sarà accolta con favore a Parigi o Berlino", osserva Rossiskaya Gazeta, citando il Guardian.

La testata russa ricorda che "questo mese, gli eurodeputati del partito di Meloni hanno votato contro una risoluzione che condanna l'Ungheria come autocrazia elettorale ibrida". "Meloni è anche un alleato del partito nazionalista polacco Diritto e Giustizia, dei Democratici svedesi anti-immigrati e del partito di estrema destra Vox in Spagna", continua il giornale, sottolineando poi che "non è chiaro se il suo governo sosterrà un nuovo round di sanzioni contro la Russia". Per Rossiskaya Gazeta, "è improbabile che Meloni spacchi l'Ue, almeno all'inizio della sua premiership, poiché vuole assicurarsi un flusso di cassa costante nell'ambito del piano di ripresa post-Covid".

L'emittente Ren Tv scrive che "cambiamenti epocali sembrano attendere l'Italia dopo queste elezioni: le forze di estrema destra salgono al potere per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale e per la prima volta il presidente del Consiglio sarà probabilmente donna, Giorga Meloni". "Le sue dichiarazioni contro profughi e comunità Lgbt ne hanno già fatto una star di YouTube". Ren Tv fa notare che l'Italia "è andata a elezioni anticipate dopo che il primo ministro Mario Draghi, che ha sostenuto le sanzioni contro la Russia e l'assistenza all'Ucraina, si è dimesso nel momento sbagliato".

"L'estrema destra", sostiene Ren Tv, "mette in primo piano i problemi degli italiani: promettono di ridurre le tasse e di sostenere economicamente la popolazione e le imprese. Tutto ciò richiederà ingenti spese di bilancio, il che non va bene con la fornitura di armi a Kiev. Secondo gli analisti politici, dopo la vittoria dell'estrema destra, l'Italia potrebbe diventare una nuova spina nel fianco dell'Unione europea, come l'Ungheria, che non vuole imporre sanzioni".