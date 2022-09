Scuola, Bianchi: anno al via con tutti gli insegnanti a loro posto

"Stiamo aprendo l'anno scolastico ed avremo tutti gli insegnanti al loro posto", così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio: " Quest'anno non ci saranno le 40mila supplenze legate al covid . Stiamo lavorando per garantire a coloro che verranno la tavola apparecchiata, e si può iniziare a servire la cena", ha aggiunto con una metafora Bianchi.

Il ministro dell'istruzione ha sottolineato i 4,1 miliardi stanziati dal governo sugli asili nido, e i "4,6 miliardi per la parte digitale per avere la banda larga per 44mila edifici scolastici", tuttavia - aggiunge Bianchi - "La questione demografica deve essere al centro dell'attenzione: perché non vorrei che noi costruiamo i pollai e poi non abbiamo i pulcini".