Sequestro Eitan, chiesto rinvio a giudizio per il nonno e l'autista

La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Shmuel Peleg, nonno di Eitan, il bambino, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, e Abutbul Gabriel Alon, che del nonno era l'autista. Entrambi sono accusati di sequestro aggravato di minore, sottrazione di minore all'estero e appropriazione indebita.

La vicenda riguarda il rapimento del piccolo nel settembre dello scorso anno, avvenuto dopo la tragedia del Mottarone in Piemonte e dove nel crollo della funivia morirono i genitori del piccolo insieme ad altri familiari. Il nonno materno decise di portare con la forza il nipotino in Israele, sottraendolo al resto della famiglia del padre residente in Italia.