Volodymyr Zelensky a Izyum, omaggia i militari e promette: "Torneremo in Crimea"

"Prima, quando guardavamo in alto, cercavamo sempre un cielo blu. Oggi, quando guardiamo in alto, cerchiamo solo una cosa: la bandiera dell'Ucraina. Il nostro giallo-blu sventola già a Izyum liberata. E così sarà in ogni città e villaggio ucraini. Ci stiamo muovendo in una sola direzione: avanti e verso la vittoria". Queste le ispirate parole pronunciate dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel corso della sua visita di oggi a Izyum, nella regione di Kharkiv. La città è stata sotto occupazione russa per oltre cinque mesi a partire dallo scorso aprile ed è stata un'importante centro logistico per le operazioni militari nella regione di Luhansk. È stata liberata grazie all'inattesa ma efficace controffensiva di Kiev sabato scorso 10 settembre. Migliaia di militari russi sono fuggiti lasciando dietro di sé una grande quantità di mezzi, armi e munizioni.