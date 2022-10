Oms: allarme colera nel mondo. Focolai in Siria, Libano, Haiti, Nigeria, Malawi e Etiopia

"Eventi estremi come inondazioni, cicloni e siccità riducono ulteriormente l'accesso all'acqua pulita e creano un ambiente ideale per la crescita del colera", ha spiegato l'esperto dell'Oms durante un briefing per la stampa. Oltre all'aumento dei focolai, l'Oms osserva che i focolai di colera sono oggi più estesi e più mortali. Il tasso medio di mortalità nel 2021 è quasi triplicato rispetto ai 5 anni precedenti.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l' Oms , nell'ultimo anno "stiamo assistendo a un preoccupante aumento di focolai di colera nel mondo ", anche a causa dei cambiamenti climatici. "Nei primi 9 mesi dell'anno, 26 paesi hanno già segnalato focolai di colera, mentre tra il 2017 e il 2021, in media, meno di 20 paesi all'anno avevano segnalato focolai", lo ha affermato Philippe Barboza , responsabile della squadra dell'Oms per il colera e le malattie diarroiche epidemiche.

"È una strategia a dir poco deludente", ha dichiarato Barboza. Lo Shanchol è uno dei due soli vaccini usati contro il colera adatti all'uso nelle scorte globali di emergenza per rifornire i Paesi che combattono i focolai e per le campagne di vaccinazione preventiva. Quest'anno ha costituito circa il 15% delle dosi di scorta".

Come se non bastasse il produttore di uno degli unici due vaccini contro il colera utilizzati nelle emergenze umanitarie ha dichiarato che interromperà la produzione alla fine di quest'anno , proprio mentre il mondo si trova ad affrontare una serie di epidemie mortali "senza precedenti". Lo scrive il Guardian.

Mentre l'emergenza colera cresce, i vaccini non bastano per tutti. Una carenza che "ha obbligato" l'International Coordinating Group (Icg), l'organismo che gestisce le forniture vaccinali d'emergenza a livello globale, " a sospendere temporaneamente la vaccinazione standard a due dosi, passando a uno schema a dose unica" in modo da recuperare vaccini e proteggere più persone in una fase di "aumento senza precedenti delle epidemie di colera" nel pianeta. Lo annuncia l'Organizzazione mondiale della sanità, sottolineando che si tratta di una "decisione eccezionale" e di "una soluzione a breve termine". Mentre "sul lungo termine - avverte l'agenzia ginevrina - è necessaria un'azione urgente per aumentare la produzione globale di vaccini".

Campioni positivi al colera (in giallo) in un laboratorio medico a Idlib, Siria. La maggior parte dei casi si sono verificati tra i residenti nei campi

Da gennaio di quest'anno - ricorda l'Oms - 29 paesi hanno segnalato casi di colera, tra cui Haiti, Malawi e Siria che stanno affrontando focolai particolarmente gravi. Per fare un confronto, nei 5 anni precedenti erano in media meno di 20. "La tendenza globale è che si va verso focolai sempre più numerosi, più diffusi e più gravi - prevede l'agenzia delle Nazioni Unite per la sanità - a causa di inondazioni, siccità, conflitti, spostamenti di popolazioni e altri fattori che limitano l'accesso all'acqua pulita e aumentano il rischio di epidemie di colera".

Siria, Unicef: consegnati aiuti salvavita per fermare epidemia di colera

In Siria l’epidemia da colera è stata dichiarata il 10 settembre e da allora si sta diffondendo in tutto il paese: 20.000 i casi sospetti segnalati, 60 è il bilancio dei morti. In collaborazione con le autorità sanitarie locali, Medici Senza Frontiere (Msf) sta supportando un centro di trattamento per il colera da 65 posti letto a Raqqa, dove in sole due settimane sono stati ricoverati quasi 600 pazienti, di cui un terzo in gravi condizioni. Secondo il Raqqa National Hospital, non si registravano casi di colera confermati nel nord-ovest del paese dal 2007.

In un comunicato, Msf sottolinea che l'epidemia di colera si è estesa anche in Libano."Siccità prolungata e livelli troppo bassi delle acque dell'Eufrate hanno contribuito allo scoppio dell'epidemia che da settembre colpisce principalmente alcune aree del nord-ovest e nord-est della Siria - si spiega nella nota - nelle campagne vicino all'Eufrate, la principale fonte idrica per le comunità colpite, ci sono piccoli impianti di trattamento delle acque, ma molte comunità si recano comunque al fiume per rifornirsi dell'acqua che però è contaminata.

All'inizio di questa settimana, l'Unicef ha consegnato in Siria aiuti sanitari, idrici e igienici salvavita per intensificare gli sforzi volti a fermare l'epidemia di colera.

Le forniture comprendevano kit per la diarrea acquosa acuta per sostenere le strutture sanitarie e le comunità nel trattamento di 36.000 casi e compresse per aiutare 350.000 persone a purificare l'acqua per le loro esigenze domestiche.