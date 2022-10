Mark Hamill "dona" droni all'Ucraina, l'attore di Guerre Stellari: "Arrivati già 500 apparecchi"

Luke Skywalker è sceso in campo per combattere "l'impero del male russo", e lo fa a suo modo: procacciando - in un solo mese - 500 droni per l'esercito ucraino.

Non è la prima volta che Mark Hamill, 71 anni, interprete della leggendaria saga cinematografica, si schiera a favore dell'Ucraina, un mese fa aveva dichiarato - facendo un parallelo tra la lotta tra il bene ed il male, quest'ultimo rappresentato sui grandi schermi dalla figura di Darth Vader - che la Russia era "un impero del male". Ora - dopo aver ricevuto una telefonata dal presidente ucraino, Zelensky - è diventato "ambasciatore" dell'esercito dei droni, una raccolta fondi internazionale che in un mese ha raggiunto già la cifra record di 500 apparecchi arrivati nel paese in guerra con Putin.