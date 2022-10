In Qatar niente abiti succinti e pubbliche effusioni: le mogli dei calciatori sono state avvertite

Limonate, neanche al bar. Al massimo nel chiuso delle stanze d'albergo e solo per coppie sposate.

Quanto al sesso fuori dal matrimonio, non c'è da fidarsi neanche del cartellino “don't disturb” appeso fuori da una stanza: è severamente proibito fornicare prima di essere sposati in Qatar, esattamente come è proibita per legge l'omosessualità.

La Federcalcio inglese ha incontrato mogli e partner dei calciatori della Nazionale prima della partita contro la Germania, un mese fa, ma i tabloid ne hanno dato conto solo lo scorso weekend.

Una lista di divieti e la raccomandazione di osservarli se si vogliono evitare multe fino a £ 6.000 e il carcere fino a un anno.

Tra le cose che non saranno consentite ci sono: bere alcolici o imprecare in pubblico, ascoltare musica ad alto volume, cantare, gridare o agire in modo inappropriato durante i momenti di preghiera.

Non sarà consentita nessuna deroga, neanche a note mogli ex "posh spice" e oggi stiliste di moda: niente minigonne e spalle scoperte.

C'è da scommettere che i Beckham si adatteranno facilmente, pecunia non olet: David Beckham ha avuto un cachet da £ 150 milioni per diventare ambasciatore di Qatar 2022. Victoria si assicurerà certamente di tenere spalle e gambe ben coperte per non offendere nessuno.

I calciatori danesi invece hanno scelto di lasciare a casa accompagnatori e familiari, in segno di protesta contro il Paese che non rispetta i diritti umani, sfrutta la manodopera immigrata e non consente la libera espressione dell'identità sessuale.

La FIFA sul portale ufficiale ha diramato linee guida sui comportamenti da tenere anche negli stadi. Non saranno consentiti comportamenti che potrebbero turbare gli altri, manifestazioni e gesti politici o provocatori. Bisogna tenere presente che si tratta di un Paese musulmano rigidamente osservante.