Weekend di sangue negli Usa, morti e feriti in diverse sparatorie

Ancora un weekend di sparatorie e di morti per ferite di arma da fuoco, negli Stati Uniti. Quattro morti e decine di feriti è il bilancio.

Gli scontri a fuoco, per strada, in mezzo alla gente, sono scoppiati a Pittsburgh in Pennsylvania, Worcester in Massachusetts, Denver, Atlanta, Harrisonburg in Virginia, e Freeport a New York, e vengono dopo le cinque persone uccise a Raleigh, North Carolina, tre giorni fa.

Il bilancio più grave a Pittsburgh, dove sono stati uccisi un uomo e due donne e ferita una quarta persona.

A Worcester, nel corso di una festa, è scoppiata una sparatoria che ha lasciato sei persone ferite, ma non in pericolo di vita.

Otto ricoverati a Harrisonburg per ferite da arma da fuoco. L'età va dai 18 ai 27 anni. La sparatoria si è verificata, sempre la notte scorsa, nei pressi del campus della James Madison University di Harrisonburg, in Virginia, dove sono stati esplosi dei colpi contro la folla riunita di fronte ad un complesso di appartamenti fuori dal campus.

A Denver un morto e sette feriti all'alba di domenica, durante una festa.

Quattro adolescenti sono stati, invece, colpiti da un'auto in corsa, mentre si trovavano fuori da una casa a Freeport, nello Stato di New York. I quattro hanno tra i 14 e i 16 anni.

Ad Atlanta quattro feriti, tra cui tre studenti, che si trovavano vicino alla biblioteca della Clark University.

A Roseville, Michigan, nel pomeriggio sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco in un centro commerciale. La polizia ha subito evacuato l'area, ma non si registrano feriti. Lo sparatore è scappato.