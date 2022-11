Brasile: il presidente Jair Bolsonaro non contesterà i risultati elettorali

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, non contesterà i risultati elettorali. Lo ha assicurato alla Reuters il ministro per le Pubbliche relazioni, Fabio Faria. Bolsonaro, "ammetterà ufficalmente la sua sconfitta in giornata rivolgendosi alla nazione e non contesterà i risultati elettorali", ha detto Faria. Il discorso del presidente uscente potrebbe disinnescare le proteste dei suoi sostenitori che hanno bloccato le autostrade in molti stati Brasile, insieme ai camionisti pro-Bolsonaro che gli chiedono di non riconoscere la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva.

Infatti nelle ultime ore è cresciuto il caos in Brasile: oltre ai blocchi stradali in corso in almeno 20 Stati, i bolsonaristi stanno organizzando per sit-in davanti alle caserme per chiedere l'intervento federale. La convocazione, fatta attraverso gruppi WhatsApp, dovrebbe dare tempo al presidente uscente, Jair Bolsonaro, di pronunciarsi ufficialmente sul risultato elettorale. L'obiettivo finale dei dimostranti - secondo alcuni opinionisti - sarebbe quello di far invocare l'articolo 142 della Costituzione, che prevede l'intervento delle Forze armate per "ristabilire l'ordine tra i poteri".

João Cezar de Castro Rocha, storico specializzato nell'estrema destra, ha dichiarato, nella sua partecipazione all'intervista alla UOL noticias , che Bolsonaro (PL) sta partecipando a un'azione orchestrata per tentare un colpo di stato. Ha spiegato che il silenzio del candidato sconfitto dal presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fa parte di una strategia per creare caos sociale.

"Non bisogna cadere nella trappola di Bolsonaro sulla necessità di chiamare le forze armate per allontanare i manifestanti dalle strade, perché in realtà è proprio quello che vuole: così giustificherebbe la convocazione delle Forze armate per garantire l'ordine, e con leforze armate per strada si creerebbero condizioni più favorevoli ad un'eventuale messa in discussione dei risultati elettorali". Lo spiega il politologo della Fundação Getulio Vargas (FGVEASP), Claudio Couto, all'ANSA.