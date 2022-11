Crolla in 10 giorni FTX, la terza piattaforma di scambio di criptovalute al mondo per volumi

In un anno difficile per le criptovalute, oggi è arrivata la notizia che FTX, la piattaforma di scambio di criptovalute, ha dichiarato bancarotta, appellandosi al capitolo 11 delle norme statunitensi sulle aziende in fallimento. Tutto è successo in meno di 10 giorni, fino ad allora FTX era la terza crypto-exchange al mondo in quanto a volumi, con una valutazione di 32 miliardi di dollari, oggi chi ha messo i soldi nella piattaforma o nel token da essa emesso, l’FTT, rischia di non vedere più niente indietro.

Nel 2022 è già il terzo crash nel mondo crypto, dopo il crollo della stablecoin Terra a maggio e la bancarotta della società di prestiti in criptovalute Celsius, che aveva quasi 1,8 milioni di utenti, a luglio. Naturalmente anche la regina delle criptomonete, il Bitcoin, ha subito le ripercussioni delle vicissitudini di FTX e la sua quotazione è crollata sotto i 16.500 dollari, il minimo storico dal 2020.

Fino a questa mattina Sam Bankman-Fried, fondatore e CEO della società aveva sperato nell’intervento di un “cavaliere bianco” che pompando soldi nella società riuscisse a salvarla all’ultimo momento, ma non è avvenuto e oggi, con un tweet, ha annunciato la bancarotta e le dimissioni del CEO.