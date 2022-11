Attivisti, politici, giornalisti, uomini d’affari e dello spettacolo: ecco i nemici di Putin

Il politico dell'opposizione Ilya Yashin, processato a Mosca mercoledì, 23 novembre, rischia di diventare l'ultimo di una lunga serie di critici del Cremlino colpiti da pesanti pene detentive. Boris Nemtsov Ex vice primo ministro, Boris Nemtsov è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel 2015 mentre tornava a casa attraversando un ponte di Mosca vicino al Cremlino.

Getty Images Cerimonia di addio per il leader dell'opposizione russa Boris Nemtsov al Museo Sakharov, 3 marzo 2015 a Mosca, Russia. Nemtsov è stato assassinato sul ponte Bolshoi Moskvoretsky, vicino alla cattedrale di San Basilio, a pochi passi dal Cremlino, il 27 febbraio 2015.

Cinque uomini ceceni sono stati condannati per la sua morte, ma la mente dell'omicidio non è mai stata trovata. Gli alleati di Nemtsov hanno puntato il dito contro il Cremlino e contro il leader ceceno Ramzan Kadyrov, che ha negato l'accusa. Il carismatico oratore aveva criticato l'annessione della Crimea all'Ucraina da parte di Putin nel 2014 e aveva regolarmente preso parte alle proteste dell'opposizione. Aveva 55 anni al momento della sua morte. Anna Politkovskaya Nel 2006, l'uccisione della giornalista Anna Politkovskaya fuori dalla sua casa di Mosca ha sconvolto il mondo.

Getty Images Anna Politkovskaya, avvocato, giornalista e autrice russa per i diritti umani, durante la presentazione del suo libro intitolato "Nella Russia di Putin" il 17 marzo 2005 alla fiera del libro di Lipsia, nella Germania orientale

La Politkovskaja, avvocato e giornalista della Novaya Gazeta, il principale quotidiano indipendente russo, è stata una feroce critica delle tattiche del Cremlino in Cecenia. Il direttore del giornale Dmitry Muratov ha dedicato il suo premio Nobel per la pace alla Politkovskaya e ad altri giornalisti russi uccisi per il loro lavoro. Alexei Navalny Il principale politico dell'opposizione russa, Alexei Navalny, è stato avvelenato con Novichok, un agente nervino di fabbricazione sovietica, durante un viaggio in Siberia nel 2020.

ap photo Alexei Navalny

Dopo essersi sottoposto a cure mediche in Germania è tornato in Russia nel gennaio 2021, dove è stato arrestato all'atterraggio in un aeroporto di Mosca. l 46enne sta scontando una condanna a nove anni con l'accusa di appropriazione indebita che i suoi sostenitori chiamano punizione per aver sfidato il Cremlino. Navalny ha denunciato dal carcere l'offensiva di Putin in Ucraina, definendola una "tragedia" e un "crimine contro il mio Paese". Molti dei principali alleati di Navalny sono fuggiti dalla Russia dopo che le sue organizzazioni sono state bandite come "estremiste". Vladimir Kara-Murza Politico dell'opposizione, Vladimir Kara-Murza, è stato arrestato ad aprile per aver diffuso informazioni "false" sull'esercito russo.

Getty Images Il politico dell'opposizione Vladimir Kara-Murza depone fiori durante il memoriale di Boris Nemtsov nel sesto anniversario dell'omicidio del politico

Kara-Murza, 41 anni, dice di essere stato avvelenato due volte. Nel 2017 viene ricoverato d'urgenza in terapia intensiva a Mosca il 2 febbraio e posto in stato di coma farmacologico. I sintomi sono simili al blocco renale improvviso che colpì il dissidente nel 2015 e che lui attribuì allora ad un avvelenamento. Il 19 viene trasferito in un ospedale all'estero, dopo che gli è stata diagnosticata una intossicazione dovuta a una sostanza sconosciuta. Kara Murza vive ora all'estero. Ad agosto, Yevgeny Roizman, l'ex sindaco di Ekaterinburg, è stato arrestato per aver criticato l'assalto della Russia all'Ucraina. Dopo che il suo arresto ha scatenato le proteste, il sessantenne politico dell'opposizione è stato rilasciato dalla custodia mentre attende il processo con l'accusa di "screditare" l'esercito russo. Mikhail Khodorkovsky Alcuni dei critici di alto profilo di Putin vivono all'estero da anni, come l'ex magnate del petrolio e del gas, Mikhail Khodorkovsky, ex proprietario di Yukos, una delle più grandi compagnie petrolifere private russe di fine anni ‘90. Nel 2003 era considerato l'uomo più ricco di Russia.

Getty Images Mikhail Khodorkovsky alla 76° Mostra del Cinema di Venezia 31 agosto 2019