Mondiali, alle 16 i verdetti del girone A: facile per l'Olanda, spareggio ottavi Ecuador - Senegal

E' il primo girone ad averto i Mondiali. E' il primo a decretare verdetti. Oggi alle 16 le due partite del girone A si giocheranno in contemporanea.

Le sfide previste sono Olanda - Qatar ed Ecuador - Senegal. Non tutto è già deciso. Al momento si sa solo che i padroni di casa sono fuori: con zero punti dopo 2 partite non hanno possibilità di passare il turno.

Impegno facile sulla carta per l'Olanda. Anche se ancora non ha la qualificazione matematica in tasca. Le basta 1 punto. Solo in caso di sconfitta dovrebbe andare a vedere il risultato dell'altra partita. Ma è evidente che in realtà oggi giocano per passare il turno come primi in classifica.

La partita tra Ecuador e Senegal è un vero e proprio spareggio per la qualificazione agli ottavi. Le due squadre sono a 1 solo punto di distanza: chi vince passa. All'Ecuador basta il pareggio.

L'appuntamento è alle ore 16: