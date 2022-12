Ecco tutte le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023

La legge di bilancio 2023, la prima della XIX legislatura, è stata approvata in via definitiva questa mattina dal Senato, con 107 voti a favore, 69 contrari e un'astensione. Il testo è lo stesso licenziato solo cinque giorni fa dalla Camera, senza modifiche. Sull'articolo 1 è passata con numeri simili la questione di fiducia posta dal governo. È di circa 35 miliardi il valore complessivo degli stanziamenti in manovra, di questi 21 sono destinati a mitigare l'aumento dei costi energetici.

Gli altri principali interventi riguardano le pensioni ("quota 103" e limitazione di “opzione donna”), l'ampiamento della platea dei lavoratori autonomi che hanno diritto al regime forfettario ("flat tax"), il taglio delle imposte sul lavoro dipendente ("cuneo fiscale"), diversi interventi sulle pendenze con l'agenzia delle entrate ("tregua fiscale"), la stretta sul reddito di cittadinanza, l'innalzamento del tetto alle transazioni in contanti. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda i pagamenti elettronici: restano le sanzioni per chi non offre il pos.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti esprima soddisfazione: “Scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo, la legge di Bilancio che abbiamo presentato rispetta gli impegni presi con gli elettori e ha maturato prima la fiducia dei mercati e delle istituzioni europee e ora ancora più importante, quella del Parlamento”.

Caro-energia

La legge di bilancio conferma diverse misure entrate in vigore nel corso del 2022: resta il taglio degli oneri impropri in bolletta, si rifinanzia fino al 30 marzo il credito di imposta per l'acquisito di luce e gas, alzato per gli esercizi commerciali dal 30% al 35% e per le imprese energivore dal 40% al 45%. L'Iva sul metano è fissata al 5%. La soglia Isee per accedere al bonus energia per i soggetti economicamente svantaggiati sale da 12 mila a 15 mial euro. Interventi ad hoc anche per sanità, trasporto pubblico, enti locali e agricoltura.

Reddito di cittadinanza

Nel 2023 sarà erogato ai percettori abili al lavoro per non più di sette mesi, con un risparmio per lo Stato di 958 milioni di euro. Il beneficio decadrà automaticamente se si rifiuterà la prima offerta di lavoro, e non varrà più il principio di congruità di quest'ultima: non sarà necessario quindi che sia più vantaggiosa del reddito stesso, né che tenga conto delle competenze personali. Inoltre, i ragazzi tra 18 e 29 anni che non hanno completato la scuola dell'obbligo, per ricevere il reddito di cittadinanza siano tenuti a iscriversi a percorsi formativi o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo scolastico.

Pensioni

Nel 2023 si potrà andare in pensione con con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica. Chi decide di restare in servizio può scegliere di non avere il versamento dei contributi previdenziali che quindi restano in busta paga.

Le pensioni minime per chi ha compiuto 75 anni salgono a 600 euro, ma solo per i prossimi 12 mesi. Per le pensioni più alte la nuova legge riduce l'adeguamento all'inflazione: quelle 4 e 5 volte il minimo (circa 2.600 euro lordi al mese) avranno per il periodo 2023-2024 un adeguamento automatico pari all'85% anziché all'80%, quelle tra 5 e 6 volte il minimo passano dal 55% al 53%, i trattamenti tra 6 e 8 volte il minimo dal 50% al 47%, mentre per le pensioni più elevate, superiori a 10 volte il minimo, l'adeguamento si riduce dal 35% al 32%.

Nel 2023 le donne possono lasciare il lavoro a 60 anni, oppure a 59 anni con un figlio e a 58 anni con due o più figli, ma solo se impegnate nell'assistenza a persona non autosufficiente ("care giver"), oppure se invalide al 74% o infine se lavoratrici di aziende in crisi. In quest'ultimo caso l'uscita è possibile con 58 anni d'età indipendentemente dal numero dei figli.

Invariato invece l'anticipo pensionistico per i lavori usuranti ("ape sociale").

Partite Iva

Sale da 65 mila a 85 mila la soglia di ricavi lordi che consente ai lavoratori autonomi di ricorrere all'imposta forfettaria del 15%. Per coloro che non adediscono al regime forfettario, si applica l'aliquota del 15% sugli aumenti di reddito calcolati rispetto ai tre anni precedenti ("flat tax incrementale")

Lavoro dipendente

Fino a 25 mila euro di reddito (1.933 euro al mese) i lavoratori beneficeranno del del 3% del cuneo fiscale, mentre da 25 mila e fino a 35 mila euro (2.600 euro al mese) è prorogato il taglio del 2% introdotto dal governo Draghi nel decreto “aiuti bis”. Il Sole 24 Ore ha calcolato che nella busta paga mensile i lavoratori sotto i 25 mila riceveranno tra i 6 e i 14 euro in più. Per i datori di lavoro che assumono percettori di reddito di cittadinanza è riconosciuta una decontribuzione da 8000 euro: nel 2022 era di seimila.

Inoltre: sale da cinquemila a diecimila euro la soglia per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale tramite voucher, si applica un'imposta del 5% sulle mance a personale delle attività ricettive, di ristorazione e di somministrazione, i premi di produttività sotto i tremila euro saranno tassati al 5% e non più al dieci.

Pendenze fiscali

In manovra ci sono diversi misure per consentire ai contribuenti di chiudere i conti aperti con il fisco. Gli interventi prevedono la sanatoria delle irregolarità formali sulle dichiarazioni dei redditi, una forma speciale di ravvedimento, la definizione agevolata degli atti di accertamento, la conciliazione agevolata, la regolarizzazione dei versamenti, l'annullamento automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro (ad esclusione delle multe per le quali decide il Comune), la rottamazione delle cartelle. In linea di principio, l'imposta si paga per intero e lo 'sconto' riguarda le sanzioni e gli interessi, a parte l'annullamento automatico sotto i 1000 euro deciso perché, spiega il governo, i costi di riscossione sarebbero maggiore gli incassi

La cancellazione automatica delle cartelle sotto i 1.000 euro non varrà per le multe e tasse locali. A parte gli interessi, che saranno comunque cancellati, saranno gli stessi enti locali a decidere se procedere alla cancellazione o meno dell'imposta dovuta. La stessa norma sposta la data dell'annullamento delle cartelle dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

La legge delinea inoltre il sistema di tassazione delle criptovalute e permette la regolarizzazione delle attività detenute al 31 dicembre 2021 e non indicate in dichiarazione. La sanatoria sui guadagni eventualmente conseguiti avviene pagando una imposta sostituiva del 3,5% cui si aggiunge un ulteriore 0,5% a titolo di sanzione per ciascun anno.

Famiglie

L'assegno unico per i figli sarà maggiorato del 50%, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 4 figli o più. Confermato l'assegno per persone con disabilità. Si introduce poi un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30% della retribuzione) da godere fino ai sei anni del bambino, riconosciuto però solo a uno dei due genitori



Viene riformato il bonus cultura per i diciottenni, ma solo a partire dal 2024. Il meccanismo prevederà due criteri per l'erogazione del beneficio. Un Isee non oltre i 35.000 euro oppure il voto massimo di 100/100 all'esame di maturità. A chi rientra in entrambi i requisiti, i benefici si sommano e il bonus sarà di mille euro in tutto.

Superbonus edilizio

Per fruire dell'agevolazione del 110% sulle ristrutturazioni edilizie si concede ai condomini più tempo la presentazione della comunicazione di inizio attività asseverata (Cila). Il termine viene esteso dal 25 novembre 2022 al 31 dicembre 2022. Le delibere condominiali devono comunque essere già state adottate entro il 24 novembre 2022. Da ricordare che con il dl aiuti quater l'agevolazione è stata ridotta al 90% per il 2023.

Mezzogiorno

Per il Sud sono stati stanziati in tutto 1,6 miliardi, attingendo al Fondo Sviluppo e Coesione. Prorogati a tutto il 2023 il credito di imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (circa 1,467 miliardi), gli incentivi per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (Zes) che valgono 65,2 milioni e le aliquote agevolate per il credito di imposta sugli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione in favore delle imprese localizzate al Mezzogiorno.