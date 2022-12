Borrell: "Oggi nuove dure sanzioni all'Iran" per le esecuzioni e le armi a Mosca

Si stringe il cerchio internazionale attorno alla Repubblica islamica dell'Iran come conseguenza del pugno di ferro usato sui manifestanti che protestano ormai da tre mesi nel Paese, per la vendita di armi a Mosca sulla guerra in Ucraina e, non ultimo, le attività di sviluppo del nucleare.

“Questa mattina abbiamo visto la seconda esecuzione di un manifestante”, "Oggi approveremo un pacchetto di sanzioni molto duro verso l'Iran", dice l'Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, commentando la notizia di un secondo manifestante impiccato a Mashad, dopo pochi giorni dalla prima esecuzione.

L'Ue considera inaccettabili le esecuzioni dei manifestanti e adotterà una posizione molto severa, ha detto Borrell che ha anche ribadito che Teheran continua a negare di aver mandato droni alla Russia dopo l'inizio della guerra, mentre secondo l'Ue ci sarebbero evidenze di vendita di armi a Mosca da parte iraniana.

"L'Iran deve capire che l'Ue compirà tutte le azioni possibili per sostenere le donne iraniane, le manifestazioni pacifiche, nonché il rifiuto di queste condanne a morte", ha spiegato il funzionario europeo aggiungendo che venerdì scorso ha avuto una lunga conversazione con il ministro degli esteri iraniano in cui ha espresso “la preoccupazione dell'Unione europea e la condanna per queste esecuzioni" e ha spiegato che la natura delle sanzioni che verranno prese oggi riguardano sia "ragioni umanitarie che il sostegno alla Russia sull'Ucraina”.

A sostenere l'azione europea arriva anche Annalena Baerbock secondo cui "queste esecuzioni sono un palese tentativo di intimidire le persone, non per aver commesso crimini ma solo per aver espresso le loro opinioni in piazza, solo per voler vivere in libertà", ha detto la ministra degli esteri tedesca al suo arrivo al Consiglio degli Affari esteri a Bruxelles, in merito alle esecuzioni capitali in Iran.