La manovra approda in Senato per l'approvazione definitiva: lavori al via dalle 14.00

Visti i tempi strettissimi, l'esame del testo, approvato a Montecitorio con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti , dopo una seduta fiume in cui non sono mancati momenti di tensione con le opposizioni, si prospetta 'blindato'.

Dopo la maratona della Camera, che ha portato all'approvazione della NADEF alla vigilia di Natale, ora l'atterraggio al Senato per il via libera definitivo entro la fine dell'anno. Si allontana così lo spettro dell' esercizio provvisorio dal 1 gennaio.

Intanto alla Camera

In parallelo alla Camera si è aperta oggi la discussione generale del decreto sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non

collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto sugli obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e sulle norme anti-rave. Il testo, già approvato dal Senato, deve essere convertito in legge entro il 30 dicembre, pena la decadenza.