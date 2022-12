Lampedusa, una neonata di 6 mesi muore nell'hotspot di Contrada Imbriacola

Tragedia nell'hotspot di Lampedusa. Una neonata di 6 mesi è morta nella struttura di contrada Imbriacola. Era sbarcata ieri pomeriggio al molo Favaloro e trasferita insieme alla mamma nel centro. Oggi la tragedia. Toccherà ai medici chiarire le cause del decesso.

Il bilancio di una giornata tragica

Un morto recuperato dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera, dopo un intervento Sar per un'imbarcazione affondata al largo di Lampedusa. 31 i salvati, (tra loro 8 donne e 2 minori), originari della Guinea, Costa d'Avorio e Congo, hanno detto che alla partenza da Sfax erano in 36 o 38. Vi sarebbero quindi tra 4 e 6 dispersi. Un uomo è stato portato al Poliambulatorio. Pochi istanti prima dei 31, sono stati soccorsi, sempre dalla stessa motovedetta, altri 38, fra cui 10 donne e 3 minori, che erano su una barca in ferro di 5 metri. Salgono a 12, con un totale di 347 migranti, gli sbarchi registratisi dalla mezzanotte a Lampedusa.