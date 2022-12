Maltempo: forti piogge in provincia di Messina, persone bloccate in auto. Frane sulla SS185

Molti sindaci dei comuni colpiti dal nubifragio hanno invitato i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare gli spostamenti in auto. Intanto il dipartimento regionale della protezione civile informa che in particolare a Novara di Sicilia sono cadute 220 mm di pioggia in 3 ore a Tripi, Barcellona Pozzo di Gotto 150 mm, forti piogge anche a Milazzo e nella Valle del Mela".

Numerose le operazioni di soccorso a persone intrappolate nelle auto sommerse dall'acqua, bloccate in casa e in un centro commerciale. Potenziato il dispositivo di soccorso provinciale, anche con l'invio di uomini dai comandi della Sicilia orientale.

I vigili del fuoco di Messina sono impegnati in una serie di interventi a causa delle forti piogge che cadono nella zona tirrenica, da Novara di Sicilia a Milazzo. Allagamenti si sono registrati in particolare a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, nella Valle del Mela e nei comuni vicini dove la pioggia e il fango hanno provocato molti disagi e preoccupazione. Diverse strade sono finite sott'acqua e il fango misto ad acqua ha invaso sottopassi e marciapiedi.

Si sono verificate due frane, entrambe sulla strada statale 185 ''di Sella Mandrazzi'', una in località Novara di Sicilia al km 13,300, e una seconda nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), dal km 30 al km 46,700. I tecnici Anas stanno cercando di ripristinare il traffico in entrambi i tratti, compatibilmente con l'evoluzione del meteo. Non è possibile in questo momento raggiungere il comune di Novara di Sicilia. L'autostrada A20 è interrotta nel tratto tra gli svincoli di Falcone e Barcellona".