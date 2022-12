La nave Geo Barents, di nuovo in missione, salva 74 migranti partiti la notte scorsa dalla Libia

Primo salvataggio nel Mediterraneo della nuova missione della nave Geo Barents di Medici senza frontiere: nel pomeriggio di oggi, 74 migranti - tra cui molte donne e minori - sono stati portati in salvo mentre si trovavano a bordo di un gommone sovraffollato e instabile. Erano partiti dalla Libia ieri notte.

I sopravvissuti risultano esausti dopo aver trascorso 15 ore in mare in condizioni meteo avverse, riferisce l'Ong. Ora sono tutti al sicuro sul natante e ricevono a bordo le cure necessarie dal team di MSF.

La Geo Barents, ripartita in missione lo scorso 1 dicembre, era una delle navi coinvolte nel recente braccio di ferro con il governo per l'approdo a Catania di migranti recuperati in mare da sicuro naufragio.