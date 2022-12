Portogallo: inondazioni in Algarve, case e negozi allagati

Vetrine sfondate e automobili trascinate dalla forza dell'acqua, case e negozi allagati. È il risultato delle piogge torrenziali che hanno colpito il sud del Portogallo, in particolare l'Algarve e la città di Faro. Qui, nel Capoluogo della regione, la Protezione civile ha registrato circa 90 emergenze sulle oltre 180 registrate in questo tratto della costa meridionale del paese.

I danni, non ancora quantificati nel dettaglio, sarebbero stati particolarmente gravi per il fatto che le previsioni meteorologiche non avevano calcolato l'entità del maltempo in arrivo, lasciando impreparate le squadre di soccorso.

Secondo una denuncia di un gruppo di meteorologi dilettanti locali, in seguito ripresa dai media nazionali, la mancata previsione si deve a un guasto del radar dell'Istituto portoghese del Mare e dell'Atmosfera (Ipma) installato nella vicina città di Loulè. L'Ipma ha poi confermato che il guasto esiste dal 16 novembre scorso e che sono in attesa di un pezzo di ricambio proveniente dalla Germania.