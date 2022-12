Twitter, l'Unione Europea minaccia sanzioni sulla sospensione dei giornalisti

Le sospensioni sono arrivate il giorno dopo che Twitter ha cambiato la sua politica sulla condivisione di "informazioni sulla posizione in tempo reale" sospendendo @ElonJet, l'account che utilizzava dati di volo pubblici per condividere la posizione dell'aereo privato di Musk .

Twitter ieri sera ha sospeso gli account di alcuni giornalisti della Cnn, New York Times, Washington Post e di altri media. L'accusa di Elon Musk nei loro confronti è quella di aver pubblicato "fondamentalmente le coordinate dell'assassinio" per lui e la sua famiglia.

Tra i giornalisti sospesi ci sono Donie O'Sullivan della Cnn, Ryan Mac del Washington Post e Drew Harwell del New York Times, ma anche altri, come gli indipendenti Aaron Rupar e Tony Webster, Micha Lee di The Intercept, Matt Binder di Mashable.

Una portavoce di Twitter ha dichiarato al sito Web 'The Verge' che il divieto era correlato alla condivisione in tempo reale dei dati sulla posizione di Musk. Gli account sospesi dovrebbero quindi essere stati accusati di aver violato la sua nuova politica di "doxxing". Si riferisce alla pratica di condividere l'indirizzo di casa di qualcuno o altre informazioni personali online.

Musk che non ha commentato direttamente le sospensioni, in un tweet ha scritto: "Criticarmi tutto il giorno va benissimo, ma doxxare la mia posizione in tempo reale e mettere in pericolo la mia famiglia non lo è".