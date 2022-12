Ucraina, Putin: una tragedia ma la Russia non è colpevole

La Russia considera ancora gli ucraini un "popolo fratello", ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, che, parlando al ministro della Difesa russo e citato dalla Tass, ha aggiunto che "era evidente che lo scontro con le forze ostili in Ucraina fosse inevitabile: meglio oggi che domani". Putin ha detto di aver "provato a riparare le relazioni dell'Occidente con la Russia", ma che "l'Occidente inseguiva obiettivi differenti". Il capo del Cremlino ha inoltre dichiarato che l'attuale situazione in Ucraina è "una tragedia" ma che "non è il risultato della politica" russa ma "della politica di altri Paesi: Paesi terzi che hanno sempre lottato per questo: fino alla disintegrazione del mondo russo, ci sono riusciti e ci hanno spinto dove siamo".

I "rivali strategici" pensano che la Russia sia "troppo grande" e cercano di disintegrarla: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al Consiglio di Difesa, citato dalla Tass.

"Voglio trasmettere le più sincere parole di gratitudine ai militari che sono in prima linea o nei centri di addestramento" ha affermato Putin, aggiungendo: "L'intero Paese sta guardando alle forze armate russe, vi augura successo, buona fortuna, non ho dubbi che tutti i nostri obiettivi saranno sicuramente raggiunti". Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha dal canto suo annunciato che nel 2023 il conflitto in Ucraina continuerà sino al compimento di tutti gli obiettivi.

La Russia dispiegherà presto i missili balistici intercontinentali Sarmat, ha detto il presidente russo, citato dalla Tass. Il Sarmat è considerato il fiore all'occhiello dei nuovi programmi militari russi. Una dichiarazione che giunge a poche ore dal previsto annuncio del presidente americano Joe Biden sul via libera di Washington all'invio dei missili Patriot a Kiev. "I missili balistici intercontinentali Sarmat assumeranno per la prima volta l'allerta di combattimento a breve", ha dichiarato Putin, assicurando che questi piani saranno portati a termine. "Sappiamo che c'è qualche aggiustamento di programma, ma questo non altera i nostri piani e tutto sarà attuato", ha sottolineato, come riporta la Tass.

La flotta russa sarà dotata a partire dai primi giorni di gennaio di nuovi missili da crociera ipersonici Zircon. Lo ha annunciato il presidente russo, Putin: "All'inizio di gennaio - ha affermato - la fregata Ammiraglio Gorchkov sarà in servizio con nuovi missili Zircon, che non hanno equivalenti al mondo".

"Non ripeteremo gli errori del passato - ha concluso Putin - quando abbiamo rovinato la nostra economia nell'interesse di migliorare la capacità di difesa, sia dov'era necessario, sia dove non era realmente necessario".