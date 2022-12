Usa, Biden firma la legge che tutela i matrimoni gay

"Oggi è un bel giorno" e "l'America ha fatto un passo finale per garantire uguaglianza per tutti". Così il presidente Joe Biden, nella cerimonia alla Casa Bianca per la firma del 'Respect for Marriage Act', la legge recentemente approvata dal Congresso che garantisce a livello nazionale la protezione per i matrimoni tra persone dello stesso sesso e i matrimoni interraziali.

"Il matrimonio è una proposizione semplice. Chi ami? Sarai fedele a quella persona che ami? Non è più complicato di così. La legge riconosce che ognuno dovrebbe avere il diritto di rispondere a queste domande per se stesso".

La norma, approvata col sostegno decisivo di una parte della componente repubblicana al Congresso, è il frutto di un compromesso sulla libertà religiosa, che garantisce alle chiese che si rifiutano di farlo di non dover celebrare i matrimoni gay. Inoltre, agli Stati contrari non sarà imposto di rilasciare licenze matrimoniali alle coppie dello stesso sesso, ma dovranno riconoscere i matrimoni gay celebrati in altri Stati.