Zelensky a Washington "per discutere del nuovo pacchetto di aiuti". Atteso intervento al Congresso

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - secondo quanto riporta la Cnn - è già in volo per Washington dove tra qualche ora incontrerà alla Casa Bianca il Presidente Usa Joe Biden. Zelensky in serata - secondo le indiscrezioni dei media - interverrà davanti al Congresso Usa, in seduta congiunta. Sarà la prima volta che Zelensky lascia l'Ucraina dall'inizio del conflitto, il 24 febbraio scorso.

Secondo quanto riferito da diverse fonti anche al sito americano Axios, la polizia del Campidoglio sta rafforzando le misure di sicurezza per la visita. Ieri la Presidente della Camera, Nancy Pelosi ha inviato una lettera ai deputati in cui si chiede a "tutti i membri di essere fisicamente presenti alla nostra sessione di mercoledì sera". "Si prega di essere presenti per un focus molto speciale sulla democrazia mercoledì sera", ha sottolineato Pelosi.

Obiettivo della visita è chiedere un altro massiccio piano di aiuti militari per sostenere lo scontro con la Russia in vista dell'inverno, periodo che potrebbe risultare decisivo per le sorti del conflitto con la Russia.

L'impegno di Washington per il sostegno militare all'Ucraina è stato confermato anche per il prossimo anno. Nella nuova legge di spesa federale da 1,7 trilioni di dollari, presentata nella notte di lunedì dai leader del Congresso, sono previsti circa 45 miliardi di dollari di aiuti a Kiev, una cifra superiore ai 37 miliardi chiesti dal presidente Joe Biden. Finora (tra aiuti militari, economici e umanitari) gli Usa hanno già fornito a Kiev circa 68 miliardi di dollari di finanziamenti.

Nel faccia a faccia tra i due Presidenti dovrebbe comunque essere annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 1,8 miliardi dollari. Nel pacchetto - riferiscono fonti dell'amministrazione Biden - dovrebbero essere comprese batterie di missili Patriot e bombe di precisione per i caccia ucraini.

Sale intanto la preoccupazione a Washington in vista dell'imminente arrivo negli Stati Uniti del presidente ucraino. Il New York Times cita quattro rappresentanti dell'amministrazione americana che, anonimamente, hanno manifestato preoccupazione riguardo le misure di sicurezza legate a un evento del genere.