Biden, trovate nuove carte top secret in un altro ufficio

Spuntano altre carte segrete dagli uffici di Joe Biden. Secondo i media americani, il team legale del presidente avrebbe scoperto un'altra serie di documenti governativi, compresi alcuni classificati, in un secondo luogo, dopo quelli ritrovati in un ex ufficio che usava a Washington.

Intanto la Casa Bianca si è rifiutata di rispondere a una serie di domande sui primi documenti riservati ritrovati, citando una revisione in corso da parte del Dipartimento di Giustizia.

I documenti sono stati scoperti il 2 novembre, appena sei giorni prima delle elezioni di midterm, ma gli avvocati del presidente hanno riconosciuto pubblicamente la scoperta dei documenti solo lunedì.