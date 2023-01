Botti di Capodanno, inizia la conta dei feriti. Un minore è stato colpito al viso da un proiettile

Alle prime luci del nuovo anno inizia la conta delle chiamate ai vigili del fuoco e delle persone rimaste ferite dai botti.

A Vercelli una donna di trent'anni è rimasta ferita dallo scoppio di un petardo nel corso dei festeggiamenti. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118: secondo le prime informazioni avrebbe riportato lesioni da codice giallo e perso il dito di una mano.

A Napoli e provincia sono state almeno 16 le persone che hanno riportato ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico o colpi d'arma da fuoco. Tra loro ci sono anche due minori. Un uomo di 77 anni di Portici ha perso la prima falange di quattro dita. Un giovane di 27 anni ha perso il secondo dito della mano sinistra dopo aver raccolto un petardo in strada: per lui venti i giorni di prognosi. Un ragazzo di 23 anni ha dichiarato ai sanitari che mentre camminava in strada uno sconosciuto avrebbe lanciato un petardo in terra, ferendolo alla gamba. Analogamente, una signora di 79 anni è rimasta ferita a un piede per lo scoppio di un petardo.

Frattura con amputazione delle falangi di due dita della mano destra a un uomo di 68 anni. Un cinquantaduenne è giunto al San Paolo dichiarando che, mentre era affacciato al suo balcone, è stato colpito al volto da un petardo: per lui la prognosi è di 7 giorni per contusione con ustione al viso.

Verso l’1.30 i Carabinieri della compagnia di Caivano, Napoli, sono intervenuti per un minorenne ferito. Da una prima ricostruzione, ancora da verificare, pare che il 16enne abbia sentito un forte dolore al volto mentre si trovava sul balcone con tutta la famiglia. Accompagnato al pronto soccorso dal padre, si è scoperto che il minorenne ha riportato 2 fori: uno all’altezza della mascella destra e l’altro mascella sinistra e per questo motivo si sospetta possa trattarsi di una ferita d’arma da fuoco, entrata e uscita. Fortunatamente il ragazzo sta bene ed è già stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

Circa un centinaio più dello scorso anno le chiamate ai Vigili del Fuoco. Nella notte sono state 646 le richieste di aiuto: molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore riguarda l’Emilia Romagna, dove sono stati 96. Gli altri interventi sono stati 50 in Piemonte, 47 in Lombardia, 71 tra Veneto e Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia ne ha contati 16, la Liguria e Toscana entrambe 45, Marche 13, Umbria 5, Lazio 52, Abruzzo 6, Molise 7, Campania 57, Basilicata 0, Calabria 4, Puglia 75, Sicilia 31 e, infine, 26 per la Sardegna.