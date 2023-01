Plusvalenze Juventus, la Corte d'Appello della Figc oggi decide se riaprire il processo sportivo

La giustizia ordinaria e quella sportiva. Oggi si riparte da quest’ultima. I presunti illeciti commessi nella redazione dei bilanci societari vedranno oggi la Juventus impegnata nella difesa dalle accuse del procuratore federale. La Corte d’Appello della Figc deve stabilire infatti se riaprire il processo sportivo sulle plusvalenze fittizie e, nel caso, determinare le sanzioni da comminare alla Juventus, ma non solo (sono coinvolti infatti altri club: Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Pescara e il vecchio Novara; 52 i dirigenti sotto la lente). I rischi, per le società, vanno da una semplice multa a possibili penalizzazioni in classifica.

A convincere il procuratore federale Giuseppe Chiné a chiedere la revocazione del procedimento sportivo, dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, sono state le nuove carte arrivate dai magistrati di Torino titolari dell'inchiesta 'Prisma' sulle plusvalenze. Fronte che porterà all’udienza preliminare del 27 marzo prossimo davanti al Gup del capoluogo piemontese.

Secondo Chinè, le migliaia di pagine degli atti dell'inchiesta torinese - oltre a indurlo ad aprire un'altra indagine, sulle scritture private tra il club bianconero e i giocatori per presunti tagli fittizi degli stipendi - dimostrerebbero che la Juventus sarebbe il perno di un sistema volto a truccare i bilanci con una serie di trasferimenti di calciatori la cui valutazione risulterebbe slegata dal loro reale valore sportivo.

Si ascolteranno prima le richieste di sanzioni da parte del procuratore e poi la Corte deciderà se procedere o meno. Non è detto che l'esito arrivi già nella stessa giornata di oggi, la camera di consiglio potrebbe riunirsi anche lunedì.