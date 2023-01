A Napoli è il sabato della "manita". La Juventus non subiva cinque reti in Serie A da 30 anni, dal 30 maggio 1993, fu il Pescara a batterla, e in quella partita, ironia della sorte, fu proprio Massimiliano Allegri a segnarne uno, su rigore.

Qui la sintesi della partita: Il Napoli travolge la Juventus per 5-1 al Maradona nel big match al vertice

Sui social, nelle strade, nei bar partenopei, è giorno di festa e sfottò. Qui un piccolo estratto dagli innumerevoli post.