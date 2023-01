Caso Zaniolo, tifosi inseguono e minacciano il giocatore. Nuovi striscioni contro di lui a Trigoria

Tra Zaniolo, la Roma e i suoi tifosi ormai è scontro totale.

Dopo gli insulti e gli striscioni di contestazione contro Nicolò Zaniolo, la tensione attorno al giocatore della Roma, che ha ha chiesto di andar via dal club, sale ad un livello davvero troppo critico. Dopo la sconfitta di ieri sera della Roma contro il Napoli, la notte scorsa, il calciatore è stato contestato da alcuni tifosi della Roma, che dopo averlo riconosciuto, lo hanno inseguito in auto fin sotto casa, e una volta raggiunto lo hanno pesantemente insultato e minacciato, anche di morte, dalla macchina. A quel punto, Zaniolo ha dovuto allertare il 112. Sono in corso le indagini, da parte della polizia, per rintracciare e identificare gli autori. Intanto, sempre ieri notte, a Trigoria è stato affisso un altro striscione "Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori. Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!", la firma apposta sotto il testo è di uno dei principali gruppi della Curva Sud.

Anche Benedetta, la sorella di Nicolò, scende in campo in difesa del fratello, e in un post sui social mostra un collage di striscioni e insulti arrivati al giocatore in queste ore, con il commento: "Non servono parole. Solo tanta pena per voi”.

Dopo la richiesta dell'attaccante di essere ceduto e non vuole più giocare con la Roma, nei giorni scorsi, nei pressi del Colosseo, era stato affisso il primo, durissimo striscione contro il giocatore, sempre dai tifosi della Roma, segno ormai della rottura insanabile del giocatore con l'ambiente giallorosso. 'Zaniolo traditore, m...a senza onore!'.